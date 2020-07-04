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Sakarya'daki havafi fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili flaş karar

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 15:15:00 - 2020-07-04 15:18:31
Sakarya'daki havafi fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili flaş karar

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Olay

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

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