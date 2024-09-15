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Gündem Sakarya'daki fabrika patlamasından acı haber geldi
Gündem

Sakarya'daki fabrika patlamasından acı haber geldi

Yeniakit Publisher
2024-09-15 21:43:00 -
Sakarya'daki fabrika patlamasından acı haber geldi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. Soğutma çalışmaları esnasında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, yem silolarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Yangına müdahale eden ekipler, soğutma çalışması sırasında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

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