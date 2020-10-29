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Aktüel Sakarya'da yaşayan 110 yaşındaki Hamide nine Kovid-19'u yendi
Aktüel

Sakarya'da yaşayan 110 yaşındaki Hamide nine Kovid-19'u yendi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:45:08 -
Sakarya'da yaşayan 110 yaşındaki Hamide nine Kovid-19'u yendi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 110 yaşındaki Hamide Ay, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Filyasyon ekiplerince Tahnal Mahallesi'nde yaşayan Hamide Ay'a, oğlunun test sonucunun pozitif çıkması üzerine test yapıldı.

Testi pozitif çıkan 110 yaşındaki Ay, Hendek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gördüğü tedaviye olumlu yanıt veren Ay, Kovid-19 hastalığını yenmeyi başardı.

Hastaneden alkışlarla taburcu edilen Hamide nine, kendisiyle yakından ilgilenen sağlık ekibine teşekkür etti.

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