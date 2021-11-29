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Eğitim Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Salı Sakarya’da okullar tatil mi?
Eğitim

Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Salı Sakarya’da okullar tatil mi?

Sakarya’da okullar tatil mi? Sakarya’da şiddetli lodos etkisini sürdürüyor. Bu sebeple vatandaşlar yarın Sakarya’da okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Sakarya’da okullar kaç gün tatil?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 21:10:00 -
Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Salı Sakarya’da okullar tatil mi?

Marmara Bölgesi şiddetli fırtınaya teslim. Sakarya’da da lodos hayatı olumsuz etkiledi. Öğrenciler ise yarın okul olup olmadığını araştırıyor. Peki, Sakarya’da okullar tatil mi?

Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Salı Sakarya’da okullar tatil mi?

Sakarya Valiliği’nden okulların tatil olacağına yönelik şimdilik bir açıklama yok. Konu hakkında şayet bir açıklama gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.

Sakarya Valiliği’nden son olarak “Vatandaşlarımızın dikkatine. Meteoroloji verilerine göre; İlimizde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sağanak yağış ile birlikte yarın da sürmesi beklenmektedir.  Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli-tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Kocaeli yarın okullar tatil mi? 30 Kasım okullar tatil mi Kocaeli
Kocaeli yarın okullar tatil mi? 30 Kasım okullar tatil mi Kocaeli

Eğitim

Kocaeli yarın okullar tatil mi? 30 Kasım okullar tatil mi Kocaeli

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