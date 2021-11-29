Marmara Bölgesi şiddetli fırtınaya teslim. Sakarya’da da lodos hayatı olumsuz etkiledi. Öğrenciler ise yarın okul olup olmadığını araştırıyor. Peki, Sakarya’da okullar tatil mi?

Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Salı Sakarya’da okullar tatil mi?

Sakarya Valiliği’nden okulların tatil olacağına yönelik şimdilik bir açıklama yok. Konu hakkında şayet bir açıklama gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.

Sakarya Valiliği’nden son olarak “Vatandaşlarımızın dikkatine. Meteoroloji verilerine göre; İlimizde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sağanak yağış ile birlikte yarın da sürmesi beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli-tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.