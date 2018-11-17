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Sakarya'da yakalandı! Tam 2 milyon TL değerinde

Durdurulan ahşap travers yüklü TIR'da piyasa değeri 2 milyon lira olan 39 kilo 490 gram eroin ele geçirildi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 21:44
Sakarya'da yakalandı! Tam 2 milyon TL değerinde

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek, F.T. (34) idaresindeki ahşap travers malzemesi yüklü TIR'ı durdurdu.

TIR'da yapılan aramada 75 paket halinde 39 kilo 490 gram eroin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 euro ve 970 TL para ele geçirildi.

TIR'ın sürücüsü F.T. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 21:44
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