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Sakarya’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Sakarya genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

16 Haziran 2019 Pazar 19:21
Sakarya’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Sakarya genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Onlarca araç göle dönen yollarda suya gömüldü.


Sakarya’da belli aralıklarla başlayan sağanak yağış öğleden sonra etkisini artırarak devam etti. Yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinde mahsur kalan sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Su birikintilerinden araçlarıyla geçmeye çalışan bazı sürücüler, otomobilleriyle su birikintilerinin içerisinde mahsur kaldı.


Öte yandan yağmurun gün içerisinde devam etmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 19:21
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