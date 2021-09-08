Sakarya'da "uçak düştü" ihbarı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşlar tarafından yapılan uçak düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi mevkisinde uçak düştüğünü iddia eden vatandaşlar, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin arazide yaptığı arama çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadı.
Uçağın düştüğünü küçük bir çocuğun gördüğü, dedesinin de ihbarda bulunduğu öğrenildi.
Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.