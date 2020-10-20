Sakarya'da tüp gaz yüklü kamyonun fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde, tüp gaz yüklü kamyonun fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü.
D-650 kara yolunda Bilecik istikametine giden Halil İbrahim A. yönetimindeki ev tipi tüp gaz yüklü kamyonun fren balataları, Alifuatpaşa Mahallesi Aksoy mevkisinde alev aldı.
Durumun bildirilmesi üzere olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevleri tüp gazlara sıçramadan söndürdü.