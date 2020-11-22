  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'da traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Sakarya'da traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 16:04:30 -
Sakarya'da traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Uğurlu Mahallesi'nde Şerafettin Gök (59) idaresindeki 14 BD 591 plakalı traktör, ormanlık alanda seyir halindeyken devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü ve traktördeki Necla Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan T.G. (59) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler, incelemelerin ardından İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler
Ekonomi

Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler

Türkiye, gelişmekte olan 8 Müslüman ülkenin kurduğu Gelişen 8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8) uçak sanayilerinin merkezi ve teknik bakım..
İlk olarak SOM-J'de kullanılacak! Seri üretim için geri sayım başladı
Teknoloji

İlk olarak SOM-J'de kullanılacak! Seri üretim için geri sayım başladı

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, "Milli Turbojet Motoru'nun son aşaması olan kalifikasyon testlerinin en ge..
Dehşet veren ifade: Yıllardır kesip yiyorum
Gündem

Dehşet veren ifade: Yıllardır kesip yiyorum

İstanbul Tuzla'da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın vatandaşlardan tarafından polise ihbar edilip y..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay