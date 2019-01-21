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Sakarya'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti.

21 Ocak 2019 Pazartesi 01:35
Sakarya'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Akyazı D-140 kara yolunun Yahyalı Kavşağı'nda, Kuzuluk'tan Adapazarı yönüne giden A.B.K. idaresindeki 54 HN 900 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 ZD 527 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Nazlı Oruç veMehmet Demirtaş ile A.B.K'nin kullandığı otomobildeki Raziye Şeyma Yenilmez ve Ahmet Batın Kara yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. A.B.K'nin otomobilinin ters döndüğü kazada, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarılabildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Yaralılardan Mehmet Demirtaş, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Raziye Şeyma Yenilmez ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden Demirtaş ile yaralanan Nazlı Oruç'un nişanlı oldukları öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 01:35
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