0553 313 94 23

Sakarya’da tavuk çiftliğine kaçak silah operasyonu

Sakarya’da polisin kaçak silah tacirlerine yönelik bir tavuk çiftliğine düzenlediği operasyonlarda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:24
Sakarya’da tavuk çiftliğine kaçak silah operasyonu

Sakarya’da polisin kaçak silah tacirlerine yönelik bir tavuk çiftliğine düzenlediği operasyonlarda yakalanan 2 kişi tutuklandı.


Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah tacirlerine yönelik 3 ay süren çalışmalarda Karadeniz Bölgesi’nden temin edilen silah parçalarının Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir tavuk çiftliğindeki atölyede tornadan geçirilerek bütünleştirildikten sonra piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 213 adet değişik çaplarda dolu fişek, 20 adet üzerinde herhangi bir marka/model/seri numarası bulunmayan tabanca sürgüsü ve yine 20 adet tabanca iskeleti bulundu. M.S. isimli şahsa ait tavuk çiftliğindeki atölyede silah yapımında kullanılan malzemeler de ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S., E.B. ve E.B. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden M.S. ve E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk oyuncular 116 milyon euro kazandırdı
    1. Türk oyuncular 116 milyon euro..
    2. Jandarma uzman erbaş alımı 2019..
    3. Odunpazarı Belediyesi Alpu..
    4. Haliliye Belediyesi’nden ödüllü kitap..
    5. Ateşin toprakla dansı başladı
    6. Bakan Soylu: Yılbaşından beri 635..
    7. Fenerbahçe'ye Isla şoku
    8. Ağrı’da traktör devrildi: 1 ölü 8..
    9. Kayalıklardan düşen vatandaş askeri..
    10. Tabipler Odası buna da burnunu soktu!..
    11. Fenerbahçe’de Isla en az 4 hafta yok
    12. Bellona Kayseri Basketbol'a ABD'li..
    13. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmet..
    14. Alpay Çelebi: "Eskisinden daha iyi..
    15. Kostas Mitroglou, yeni takımı PSV’nin..
    16. Fatih Terim'den Falcao'ya özel yeni..
    17. Samsun AFAD Türkiye’ye model oldu
    18. Başkan Sekmen; “İşbirliği önemli”
    19. Ege Denizi'nde korkutan deprem
    20. Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi..
    21. Emre Can Coşkun, Kömürspor’da
    22. Nilüfer’de su kesintisi
    23. Gizemli hayırsever mahallelinin..
    24. İzmir'de 600 kilogram skunk ele..
    25. PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne para..
    26. Antalya'da otomobil devrildi: 4 kişi..
    27. Elazığ’da otomobil direğe çarptı: 1’i..
    28. Kevin N'Koudou kimdir ve kaç..
    29. HAK-İŞ ile hükümet anlaştı!
    30. Qantas en uzun kesintisiz uçuşa..
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal