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Aktüel Sakarya'da takside uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Sakarya'da takside uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 17:27:23 -
Sakarya'da takside uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, takside uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince yürütülen fiziki takip sonucu bir taksi Pamukova ilçesinde durduruldu.

Kocaeli ve Sakarya jandarma ekiplerince takside bulunan Onur Y'nin (26) üst aramasında, pantolonunun kemer bölümüne gizlenmiş 330 gram metamfetamin, cebinde peçete kağıdına sarılı 2 gram kokain ile ruhsatsız el yapımı tabanca, şarjör ve 6 fişek ele geçirildi.

Taksi sürücüsü M.K. ve Onur Y. ekiplerce gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Y. tutuklandı, M.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



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