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Aktüel Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 129 bin lira ceza uygulandı
Aktüel

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 129 bin lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:38:53 -
Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 129 bin lira ceza uygulandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 41 kişiye 129 bin 150 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında hafta sonu belirlenen saatlerde kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 41 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince 129 bin 150 lira para cezası uyguladı.

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