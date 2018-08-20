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Sakarya'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:14
Sakarya'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Sabah saatlerinde aralarında tartışma yaşanan iki grup akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde karşı karşıya geldi. Grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada soy ismi öğrenilemeyen Fırat isimli bir kişi kişi tabancayla vuruldu.

Bir kişi de darp sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis saldırıya karışan bazı şüphelileri gözaltına alırken, saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:14
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