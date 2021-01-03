Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Korucuk Mahallesi'nde G.T. ile kimliği henüz öğrenilemeyen komşusu arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateşte G.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Toyota Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bu arada yaralı, hastaneye sevki sırasında görüntü çeken basın mensuplarına tepki gösterdi.