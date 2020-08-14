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Aktüel

Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 13:03:31 -
Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde Selahattin (75) ve kardeşi Hayati Aydemir (57) ile Z.K. (74) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.K'nin silahla açtığı ateş sonucu 2 kardeş yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan ağabey Aydemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayati Aydemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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