Sakarya'da serinlemek için denize giren genç boğuldu

Tatil için ailesiyle Karasu'ya gelen ve Yalı Mahallesi mevkisinde denize giren 18 yaşındaki Can Öçal, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden yakınları, durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKDER) ve cankurtaran ekipleri, denizde arama yaptı.

Yaklaşık bir saat sonra dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan genç, doktorların ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öçal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.