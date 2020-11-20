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Aktüel Sakarya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Aktüel

Sakarya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:01:54 -
Sakarya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, istihbarat çalışması ve fiziki takip neticesinde şüpheli H.K'nin sahte içki imalatı yaptığının belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Jandarma İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Karasu ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerinin de destek verdiği operasyonda, şüpheli H.K'nin aracı Karasu ilçesi Limandere Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta ve şüphelinin Kaynarca ilçesindeki evindeki aramada, sahte olduğu değerlendirilen 212 şişe rakı, 1079 boş şişe ve alkol yapımında kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.K. ve B.A'nın işlemleri sürüyor.


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