  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'da pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı
Aktüel

Sakarya'da pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 17:42:33 -
Sakarya'da pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde sigara tüketilmesinin yasaklanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplandığı bildirildi.

Kentte hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayılarındaki artış ve maske takma zorunluluğunun ihlal edilmesi nedeniyle yeniden değerlendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek ve sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla tıbbi/bez maskenin indirilmesini önlemek amacıyla 12 Kasım itibarıyla tüm pazar yerlerinde vatandaşların sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketmesinin yasaklanmasına, pazar yerlerine girişlerin denetimli ve kontrollü yapılmasına, giriş ve çıkışların ayrı olacak şekilde düzenlenmesine, maskesi olmayanların bu alanlara sokulmamasına, ateş ölçerle rutin kontrol yapılmasına, tüm bu denetimlerin zabıta ve kolluk marifetiyle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada tedbirlere uymayan vatandaşlar hakkında idari ve adli işlem yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!
Dünya

Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yapılan anlaşma sonrası Başkent Bakü’de peş peşe patlama sesleri duyuldu. Patlama ile il..
Rus savaş uçakları bombalamaya başladı
Dünya

Rus savaş uçakları bombalamaya başladı

Rus savaş uçakları İdlib'in güneyinde yer alan sivil yerleşim yerlerini bombalamaya başladı.
Enver Altaylı, Arınç ve Gül'ün Mustafa Özcan ile en az 200 kez görüştüğünü iddia etti
Siyaset

Enver Altaylı, Arınç ve Gül'ün Mustafa Özcan ile en az 200 kez görüştüğünü iddia etti

FETÖ'den yargılanan Enver Altaylı, terör örgütünün ‘ikinci adamı’ olarak belirtilen Mustafa Özcan'ın Çankaya'da eski Cumhurbaşkanı Abdullah ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay