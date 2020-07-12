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Aktüel

Sakarya'da patlamanın yaşandığı kamyon enkazı incelemenin ardından kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 14:48:43 -
Sakarya'da patlamanın yaşandığı kamyon enkazı incelemenin ardından kaldırıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde havai fişek patlayıcılarının kontrollü imhası çalışmaları sırasında yaşanan patlamada enkaza dönen kamyon, müfettiş incelemesinin ardından bölgeden kaldırıldı.

Merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Taşkısığı mevkisinde yaşanan patlamanın ikinci gününde jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin başlattığı çalışmalar tamamlandı.

Patlayıcı maddelerin taşındığı kamyon ve olay yeri, son olarak 10 Temmuz'da Ankara'dan gelen müfettişler tarafından incelendi.

Çalışmalarını tamamlayan yetkililer, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Kamyon enkazı ise yapılan son incelemenin ardından çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

3 Temmuz'da 7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin yaralandığı Hendek ilçesinde patlama olan havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların 9 Temmuz'da Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilmesi sırasında yaşanan patlama nedeniyle 3 asker şehit olmuş, 1'i kamyon şoförü 9 kişi yaralanmıştı.

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