Sakarya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Anadolu Otoyolu Hendek mevkisi İstanbul istikametinde sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası gerçekleşti. Sürücülerinin kimlik bilgileri henüz belirlenemeyen bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, çarpışmanın şiddetine dayanamayan minibüs yola devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU: YILDIZ D. KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, araçlarda bulunan Yıldız D.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan diğer 3 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Yıldız D.’nin cenazesi, jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından hastane morguna gönderildi.

OTOYOLDA ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza sonrası Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünde trafik akışı büyük ölçüde aksadı. Devrilen minibüs ve kazaya karışan otomobil nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ulaşım bir süre boyunca ekipler tarafından kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından otoyoldaki trafik normal seyrine döndü.