Sakarya’da okullar açıldı, trafik durma noktasına geldi Sakarya’da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Sakarya’da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

2019-2020 eğitim öğretim döneminde Sakarya’da 891 eğitim kurumunda 210 bini aşkın öğrenci sabah saatlerinde ders başı yaptı. Araçlarıyla okul yolunu tutan aileler sabah saatlerinde yoğun bir trafikle karşılaştı. Şehirde birçok noktada sabah erken saatlerde yoğunlaşan trafik, bazı bölgelerde ise durma noktasına geldi. Şehrin ana caddelerinde trafik polislerinin yoğun çaba harcayarak kitlenen trafiği açmak için uğraştığı gözlendi.

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