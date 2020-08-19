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Aktüel Sakarya'da lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Aktüel

Sakarya'da lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 17:01:39 -
Sakarya'da lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı-İzmit seferini yapan 54 BA 604 plakalı yolcu minibüsü, D-100 kara yolu Beşköprü mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu aynı istikametteki hafif ticari araç ile otomobile çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan biri çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı kara yolunda araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, lastiği patlayan minibüsün devrilmesi ve iş yerindeki insanların yardım koşması yer alıyor.

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