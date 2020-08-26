Sakarya'da korkutan yangın
Sakarya'nın Erenler ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangında, 4 kişi çıkan dumandan etkilendi.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde Tepekum Mahallesi Belgin Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangında dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 4 katlı bina kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili polisin araştırması sürüyor.