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Sakarya'da kereste fabrikasında büyük yangın çıktı

Kereste fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

28 Ekim 2018 Pazar 14:36
Sakarya'da kereste fabrikasında büyük yangın çıktı

Adapazarı ilçesindeki Keresteciler Sitesi'nde bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve AGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan fabrikanın bir bölümündeki sanayi tipi tüpler, patlama riskine karşı dışarı çıkarılmaya çalışılıyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 14:36
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  2. fabrika
  3. yangın
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