  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-19 10:37:47 -
Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki kauçuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Beşköprü Mahallesi sanayi mevkisinde bulunan kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin yakındaki iş yerlerine sıçramaması için önlem alan ekipler, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen fabrikada, ekipler soğutma çalışması yaptı.

Fabrikanın yanındaki lokantayı işleten Recep Duman, yangının sabaha karşı çıktığını anlatarak, korktuklarını dile getirdi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ersin Tatar'dan ilk açıklama
Gündem

Ersin Tatar'dan ilk açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, balkon konuşmasını gerçekleştirdi. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür eden Tatar, "Kı..
Alabarda Rusya'ya Afganistan'ı hatırlattı
Gündem

Alabarda Rusya'ya Afganistan'ı hatırlattı

Rusya'nın Libya, Suriye, Ukrayna ve Kafkaslarda silahlı bir mücadele vermesine ilişkin eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabar'da Afganis..
AK Parti'den Ali Babacan'a çok sert tepki!
Gündem

AK Parti'den Ali Babacan'a çok sert tepki!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Kürt sorununa ilişkin hükümete yönelik eleştirilerin..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay