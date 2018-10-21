THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Sakarya'da işçi servisi şarampole devrildi, yaralılar var

Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan servis aracı şarampole devrildi, kazada 3’ü ağır 9 kişi yaralandı.

21 Ekim 2018 Pazar 10:58
Sakarya'da işçi servisi şarampole devrildi, yaralılar var

Kaza, saat 06.00 sıralarında Kaynarca ilçesi Kaynarca - Karasu yolu Büyükyanık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K. idaresindeki 54 S 1992 plakalı iş yeri servis aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yolda savrularak şarampole devrildi. Kaza sonucu araç içerisinde bulunan ve yaralanan 9 kişi kendi imkanları ile Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi’ne gitti. Hastanede müdahaleleri yapılan 9 yaralıdan 6’sı Sakarya şehir merkezinde bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Ş.T., M.A. ve A.Ç.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. 
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 10:58
  1. Sakarya
  2. kaza
  3. servis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanada'dan çok sert Cemal Kaşıkçı açıklaması
    1. Kanada'dan çok sert Cemal Kaşıkçı..
    2. STK’lar, Danıştay’da 4’e karşı 1 oyla..
    3. Harbiye’de fren yerine gaza basınca..
    4. S. Arabistan: Ölümü müzakere ekibinin..
    5. TBMM'de bütçe maratonu başlıyor
    6. Çelik'ten bir asist daha
    7. Sürücüsüz metronun ikinci etabı bugün..
    8. Meksika'da helikopter denize düştü!
    9. Alman Bakan Maas'tan Kaşıkçı tepkisi:..
    10. JP Morgan'dan 'gümüş' adımı
    11. Bin Selman’ın kuyruğu Trump’ın elinde!..
    12. Ali Koç'tan Comolli'ye sitem!
    13. Çöpe giden gıdanın 4’te 1’i 800..
    14. Suudi Arabistan'a bir destek de o..
    15. Konut alacaklar dikkat! Son 10 gün
    16. Eşinden habersiz bunu yapan yandı!..
    17. Adana'da kaldırım işgaline operasyon
    18. Fabri geri dönmek için haber yolladı!
    19. Cezamı öderim yoluma bakarım dönemi..
    20. Hasan Ruhani 4 ismi bakanlık için..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?