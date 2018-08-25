Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Kaza, Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunun Samanpazarı mevkisinde meydana geldi. Dokurcun yönüne giden otomobil, iddiaya göre, karşı yönden gelen ve tali yola sapmak için şerit değiştiren başka bir otomobile çarptı. Kazada otomobillerden biri yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada aynı aileden Nizamettin, Halil, Berat, Kübra, İlknur Çabuk ile Aleyna Koçak yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Koçak, hastanedeki müdahale sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.