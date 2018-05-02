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Sakarya'da her sabah isyan ettiren anons

Sakarya Akyazı’da kanser hastası annesiyle birlikte yaşayan H.K.’nın sosyal medya isyanı kısa sürede karşılık buldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:10
Sakarya'da her sabah isyan ettiren anons

Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre; H.K., evlerinin yakınında yer alan ve hafta içi her sabah 08.30’da “Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İlçemizdeki tüm misafirler ve saygıdeğer Akyazılılar. İşlerinizde başarılar diler, saygılar sunarız” anonsu yapılan hoparlör sistemini belediye ve kaymakamlığa şikâyet etti.

Bir süre sonra hoparlörlerin yeri değiştirildi ancak anons sürdü. H.K., kısa bir video çekerek şikâyetini “Annem kanser hastası ve uyumakta zorluk çekiyor. Her sabah bu anonsla beraber ağlayarak uyanıyor. Belediyeye yaptığımız başvurular dikkate alınmıyor” ifadesiyle sosyal medyadan paylaştı.

‘3 KEZ YER DEĞİŞTİRİLDİ’

Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda destek gören tweet sonrası Akyazı Belediyesi de şu açıklamayı yaptı: “Bölgedeki hoparlör sistemi daha önce şikâyet üzerine kaldırılmış ancak bölge muhtarının ‘çevre halkının anons sistemini talep ettiğini’ belirtmesi üzerine yeniden yerine takılmıştır. Vatandaşların rahatsız olmaması için ses seviyesi yasal sınıra çekilmiştir. Buna rağmen yeniden şikâyet alması sebebiyle 50 metre ileriye taşınmıştır. Konuyla ilgili olarak yeniden çalışma yapılacağını bildiririz.”

Paylaşımı kısa sürede gündem olan H.K. ise “Birçok yerden destek mesajları geldi. Birçok ilçede bu durumun aynısının yaşandığını söylediler. Biz belediyeye şikâyet ettiğimizde ‘Bunu isteyenler var diye geri taktık’ dediler. Paylaşımı yaptığımda bu kadar çok dönüş olmasını, insanların bu kadar duyarlılık göstermesini beklemiyordum. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:10
  1. isyan
  2. anons
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