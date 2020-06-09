  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sakarya’da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde alevlere teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 07:53:41 -
Sakarya’da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde alevlere teslim oldu. Yangında tesiste kimsenin olması büyük bir faciayı önlerken, dumanlar gökyüzünü kapladı.


Yangın, sabah saat 05.45 sıralarında Hendek ilçesi Yenimahalle mevkiinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede alevler büyüyerek tüm geri dönüşüm tesisini sardı. Büyüyen alevleri ve dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Konunun haber verilmesi üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı birçok ilçeden takviye ekip bölgeye yönlendirildi.


Alevlere teslim olan ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Tesislerde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, itfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı