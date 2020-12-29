  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'da FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Sakarya'da FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:01:54 -
Sakarya'da FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının yargılanmasına devam edildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye ve eşi Alişan Alişan'ın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar katılmazken avukatları hazır bulundu.

Heyet değişikliği ile celse arasında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM) Naciye Alişan hakkında "ByLock" içeriklerinin gelmediği ve ID eşleştirme çalışmalarının devam ettiği, aynı sanıkla ilgili birtakım ihbar evraklarının gönderildiği zapta geçirildi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, "ByLock" içeriklerinin gelişinin beklenmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Söz alan sanık avukatı da gelen ihbar evrakını inceleyip beyanda bulunacaklarını dile getirerek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

"ByLock" içeriklerinin gelişinin beklenmesine, sanıklarla ilgili itiraf, tanık beyanı veya başka delil ve belge olup olmadığı hususunda araştırma yapılarak mahkemeye bilgi verilmesi için TEM Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar veren heyet, duruşmayı 4 Mart 2021'e erteledi.

FETÖ'nün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan 8 Eylül 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Alişan, 31 Mayıs 2017'deki ilk duruşmada adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

İddianamede, Alişan hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Geçen duruşmada FETÖ/PDY kapsamında 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve hakkında verilen kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulan sanık Alişan Alişan'ın dosyası bu davayla birleştirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’nin baskısına dayanamadı... Geri adım atıp resmen açtılar!
Gündem

Türkiye’nin baskısına dayanamadı... Geri adım atıp resmen açtılar!

Rusya’nın arabuluculuğunda Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’la barış anlaşması imzalamak zorunda kalan Ermenistan, Türkiye'nin baskısına dayanam..
2021 bekçi maaşları ne kadar oldu?
Ekonomi

2021 bekçi maaşları ne kadar oldu?

2021 bekçi maaşları ne kadar oldu? Bekçi maaşına zam yapıldı mı? Güncel bekçi maaşları ne kadar? Asgari ücrete yapılan zammın ardından bekçi..
Yürürlüğe girdi... Flaş değişiklik Resmi Gazete'de bu sabah yayımlandı!
Gündem

Yürürlüğe girdi... Flaş değişiklik Resmi Gazete'de bu sabah yayımlandı!

HSK'nın 24 Aralık 2020'deki kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamede, 324 adli yargı ile 61..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay