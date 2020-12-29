Sakarya'da FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının yargılanmasına devam edildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye ve eşi Alişan Alişan'ın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar katılmazken avukatları hazır bulundu.

Heyet değişikliği ile celse arasında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM) Naciye Alişan hakkında "ByLock" içeriklerinin gelmediği ve ID eşleştirme çalışmalarının devam ettiği, aynı sanıkla ilgili birtakım ihbar evraklarının gönderildiği zapta geçirildi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, "ByLock" içeriklerinin gelişinin beklenmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Söz alan sanık avukatı da gelen ihbar evrakını inceleyip beyanda bulunacaklarını dile getirerek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

"ByLock" içeriklerinin gelişinin beklenmesine, sanıklarla ilgili itiraf, tanık beyanı veya başka delil ve belge olup olmadığı hususunda araştırma yapılarak mahkemeye bilgi verilmesi için TEM Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar veren heyet, duruşmayı 4 Mart 2021'e erteledi.

FETÖ'nün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan 8 Eylül 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Alişan, 31 Mayıs 2017'deki ilk duruşmada adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

İddianamede, Alişan hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Geçen duruşmada FETÖ/PDY kapsamında 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve hakkında verilen kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulan sanık Alişan Alişan'ın dosyası bu davayla birleştirilmişti.