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Aktüel Sakarya'da evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aktüel

Sakarya'da evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:23:10 -
Sakarya'da evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çaybaşı Fuadiye Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Jandarmanın olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.


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