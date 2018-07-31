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Sakarya'da etrafa rastgele ateş açan kişi yakalandı

Sakarya'da çevreye rastgele ateş açan kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

31 Temmuz 2018 Salı 19:38
Sakarya'da etrafa rastgele ateş açan kişi yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çevreye rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güllük Mahallesi'nde yürüyen O.D. (32) belindeki tabancayı çıkararak rastgele ateş etmeye başladı. O.D'nin silahından çıkan mermiler, mahalledeki bir binanın camlarına isabet etti.

O.D'nin çevreye ateş etmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Polisin kamera görüntüleri doğrultusunda kimliğini tespit ettiği O.D, ruhsatsız tabancasıyla gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 19:38
  1. Sakarya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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