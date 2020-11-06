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Aktüel Sakarya'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgaya 2 tutuklama
Aktüel

Sakarya'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgaya 2 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:16:54 -
Sakarya'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgaya 2 tutuklama

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişinin yaralanmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, kimliklerini belirlediği şüpheliler M.Y.Ö, E.Ö. ve S.Y'yi operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y.Ö. ve E.Ö tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

Sakarya'da 1 Kasım'da bir eğlence mekanında iki grup arasında kavga çıkmış, mekandan dışarı çıkarılan taraflar arasındaki kavgada silahla ateş açılması sonucu Ç.B. ve S.B. yaralanmıştı.

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