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Gündem Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Gündem

Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 15:04:00 -
Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Kararın ardından bazı vatandaşlar, kumsalda vakit geçirdi.

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