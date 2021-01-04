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Aktüel Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 7'si adli kontrolle salıverildi
Aktüel

Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 7'si adli kontrolle salıverildi

Örgütün sözde eğitim faaliyetlerinin genel sorumlusu olduğu öne sürülen ve gözaltı süresi uzatılan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:52:46 -
Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 7'si adli kontrolle salıverildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 8 zanlıdan 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Irak uyruklu 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, örgütün sözde eğitim faaliyetlerinin genel sorumlusu olduğu öne sürülen ve gözaltı süresi uzatılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sakarya'da 31 Aralık 2020'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında örgütün sözde eğitim faaliyetlerinin genel sorumlusu olduğu ileri sürülen kişinin de olduğu yabancı uyruklu 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

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