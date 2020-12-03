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Aktüel Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
Aktüel

Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:09:54 -
Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgi bulunan ve 30 Kasım'da gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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