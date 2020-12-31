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Aktüel Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 8 gözaltı
Aktüel

Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 8 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 19:27:16 -
Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 8 gözaltı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında örgütün sözde eğitim faaliyetlerinin genel sorumlusu olduğu belirlenen kişinin de olduğu yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, Suriye'de terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen belgelerde yapılan incelemede, örgüt içinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgi bulunan Irak uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda örgütün sözde eğitim faaliyetlerinin genel sorumlusu olduğu belirlenen bir şüpheli de yakalandı.

Şüpheli üzerinde kendi fotoğrafının yer aldığı sahte Irak ve Suriye kimlikleri ele geçirildi.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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