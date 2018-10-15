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Sakarya'da DEAŞ operasyonu! 8 gözaltı

Sakarya'da DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 8 terörist gözaltına alındı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:54
Sakarya'da DEAŞ operasyonu! 8 gözaltı

Sakarya'da sabahın erken saatlerinde Özel Harekat ekiplerinin DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik yaptığı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçesinde DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarında şehirde bir çok adrese eş zamanlık olarak operasyon düzenledi.

Zırhlı Personel Taşıyıcılarla girilen sokaklarda vatandaşlar da sokağa döküldü. Karşılarında özel harekat polislerini görenler şaşırırken, ekipler tespit edilen adreslere girip arama yaptı.

Operasyon kapsamında DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Örgüt şüphelileri sorguya alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 17:54
  1. Sakarya
  2. DEAŞ operasyonu
  3. Terörle Mücadele

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