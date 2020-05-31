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Aktüel

Sakarya’da çıktığı domuz avında vurulan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-31 22:30:36 -
Sakarya’da çıktığı domuz avında vurulan kişi öldü

SAKARYA (AA) - Sakarya’nın Geyve ilçesinde arkadaşlarıyla çıktığı domuz avında yaralı bulunan kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Nail Ölmez, arkadaşlarıyla domuz avına çıktı.

Silah sesi duyan arkadaşları, Ölmez’in vurulmuş halde yerde yattığını gördü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ölmez’i Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ölmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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