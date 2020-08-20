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Aktüel Sakarya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Aktüel

Sakarya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-20 17:01:36 -
Sakarya'da çıkan orman yangını söndürüldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Teşvikiye Mahallesi merkezinden birkaç kilometre uzaklıkta bulunan çöplük alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kızılçam ormanına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz ile Pamukova ve Geyve'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın mahallinde soğutma çalışmaları sürüyor.

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