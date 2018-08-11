Sakarya’da camdan düşen 1.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi 1548 Ada’da meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, misafirliğe gelen 1.5 yaşındaki A.D.S. isimli çocuk bir an gözden kaybolup cama çıkmış, açık olan camdan sarkan çocuk 3. kattan aşağı düşüp ağır yaralanmıştı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.