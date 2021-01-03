  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'da bir binanın garajında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Sakarya'da bir binanın garajında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:06:17 -
Sakarya'da bir binanın garajında çıkan yangın söndürüldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı binanın garajında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yağcılar Mahallesi 1359 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın garajında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Alevleri fark eden bina sakinleri dışarı çıkarken, yangın yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.

Bu arada bina sakini bir kadının, evde beslediği muhabbet kuşunu dışarı çıkardığı görüldü.

Bina sakinlerinden Ercan Durmaz, gazetecilere, evde yemek hazırlığı yaptıkları sırada yangının çıktığını, can havliyle kendilerini dışarı attıklarını söyledi.

Hanım Başat da evdeyken bağırışları duyup camdan dışarı baktığını, alevleri fark edince dışarı çıktığını belirtti.

Yangın nedeniyle garajda hasar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkenin ordusu duyurdu: İkmal hatlarını kestik, ölü, yaralı ve esirler var
Dünya

Ülkenin ordusu duyurdu: İkmal hatlarını kestik, ölü, yaralı ve esirler var

Yemen ordusu, ülkenin Suudi Arabistan sınırında bulunan Sada ilindeki İran destekli Husilere giden ikmal hatlarını kestiğini açıkladı. ..
O teröristin Ankara'da olduğu istihbaratı geldi! Nefes kesen operasyon
Gündem

O teröristin Ankara'da olduğu istihbaratı geldi! Nefes kesen operasyon

Başkent polisi, DEAŞ'lı bir teröristin Ankara'da olduğu bilgini aldı. Yapılan operasyonda terörist sağ ele geçirilirken, Suriye'de keleşle e..
Yok böyle rezillik... CHP'de bir skandal daha patlak verdi!
Siyaset

Yok böyle rezillik... CHP'de bir skandal daha patlak verdi!

CHP teşkilatlarında tacize maruz kalan üç kadın destek için TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na başvurdu. Tacize uğrayan kadın ve ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay