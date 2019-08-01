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Sakarya’da biber hasadı başladı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde tarlalarına yeşilbiber eken çiftçiler için hasat zamanı başladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:59
Sakarya’da biber hasadı başladı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde tarlalarına yeşilbiber eken çiftçiler için hasat zamanı başladı.


Yemeklerin, salataların ve sofraların vazgeçilmezi olan yeşilbiber için hasat zamanı başladı. Bu kapsamda Geyve ilçesine bağlı Umurbey mahallesinde başlayan hasat döneminde çiftçiler tarlalarına ektiği biberleri toplamaya başladı. Topladıkları biberleri toptancılara vermek yerine pazarda kendilerinin sattığını belirten üretici Zekayi Ceylan, “Bu yıl biber çok, her biber çeşidinden beş bin kök biber ekimi gerçekleştirdik. Satış fiyatlarımız pazarda üç ile beş lira arasında değişiyor. Bir dönüm yerden yaklaşık on beş ton biber alıyoruz. Toptan sattığımız zaman maliyetler yüksek olduğu için para kazanamıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:59
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