Sakarya’da arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Çökekler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, iş adamı Ahmet Erkan ile şüpheli E.Ş. arasına arazi anlaşmazlığı yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sonrasında olayın büyümesi üzerine şüpheli E.Ş., Ahmet Erkan’ı silahla vurarak ağır yaraladı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Erkan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erkan’ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, şüpheli ise olay sonrasında kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçarak kayıplara karışan E.Ş.’yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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