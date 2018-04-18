THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sakarya'da alevlerin içinde kalan kediyi kalp masajı hayata döndürdü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında itfaiyenin evden haretsiz halde çıkardığı kediye, 112 Acil ekibi müdahale etti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:46
Sakarya'da alevlerin içinde kalan kediyi kalp masajı hayata döndürdü

Dün gece, HendekYenimahalle'de Gökhan A.'ya ait evde televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. Gökhan A. kendini dışarı atarak canını kurtarırken, kedisi içeride kaldı. Binada yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale ederken kısa süre içinde evde bulunan kediyi de dışarıya çıkardı. Evde yoğun dumana maruz kalan kedinin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan kediye hemen oksijen maskesi takılarak kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu yeniden nefes almaya başlayan kedi hayata döndü. Sahibi ve bu sırada olay yerine toplananlar, kedinin yeniden hayata döndüğünü görünce büyük mutluluk yaşadı.

Yangın nedeniyle evde büyük hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • AliAltunAliAltun1 sa önce
    Yavaş ilerliyor gibi.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İran'da yabancı mesajlaşma uygulamalarına engel geldi
  1. İran'da yabancı mesajlaşma..
  2. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
  3. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
  4. Devler devletlere karşı birleşti
  5. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
  6. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
  7. Kritik zirve sona erdi!
  8. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
  9. Çocuklar kahve içmeli mi?
  10. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
  11. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
  12. Güntekin Onay'dan çarpıcı açıklama!..
  13. Ali Koç'tan yüzyılın bombası Zidane ve..
  14. Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip..
  15. Üniversite sınavında FaceTıme..
  16. Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına..
  17. Destici'den erken seçim yorumu: BBP..
  18. Şahin Ç. yanlış yeri yaktı!
  19. Böyle insanlardan uzak durun!
  20. Yunanistan'dan küstah açıklama!
‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!