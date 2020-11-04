Sakarya'da afetlerde görev yapacak gönüllü itfaiyeci başvuruları başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da olası afetlerde ekiplere yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilen "Gönüllü İtfaiyeci Arama Kurtarma Ekibi" projesine başvurular başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, afetlerde itfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar can ve mal kayıplarını en aza indirmek için proje hazırlandı.

Her türlü kaza, çökme, patlama ve mahsur kalma gibi durumlarda ekiplere gönüllülük esasıyla yardım edecek kişilere, ilk yardım hizmetlerini yürütme, halkı yangın söndürme ve afetlere karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatma eğitimleri verilecek.

Proje sayesinde yangın ve afet bilincine karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Sağlık koşulları elverişli, 18 yaş ve üzerindeki gönüllüler, İtfaiye Daire Başkanlığına gelerek başvuruda bulunabilecek.