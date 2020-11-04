  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'da afetlerde görev yapacak gönüllü itfaiyeci başvuruları başladı
Aktüel

Sakarya'da afetlerde görev yapacak gönüllü itfaiyeci başvuruları başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:36:53 -
Sakarya'da afetlerde görev yapacak gönüllü itfaiyeci başvuruları başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da olası afetlerde ekiplere yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilen "Gönüllü İtfaiyeci Arama Kurtarma Ekibi" projesine başvurular başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, afetlerde itfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar can ve mal kayıplarını en aza indirmek için proje hazırlandı.

Her türlü kaza, çökme, patlama ve mahsur kalma gibi durumlarda ekiplere gönüllülük esasıyla yardım edecek kişilere, ilk yardım hizmetlerini yürütme, halkı yangın söndürme ve afetlere karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatma eğitimleri verilecek.

Proje sayesinde yangın ve afet bilincine karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Sağlık koşulları elverişli, 18 yaş ve üzerindeki gönüllüler, İtfaiye Daire Başkanlığına gelerek başvuruda bulunabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den darbe açıklaması
Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den darbe açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ülkede devam eden seçimlere ilişkin 'askeri güç kullanma' açıklaması yaptı.
İşleri güçleri Erdoğan! Almanlar, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı
Gündem

İşleri güçleri Erdoğan! Almanlar, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı

Alman Deutsche Welle, Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD seçimiyle ilgili haberlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ..
ABD'deki tarihi Başkanlık seçiminde sandıkların çoğu açıldı
Dünya

ABD'deki tarihi Başkanlık seçiminde sandıkların çoğu açıldı

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Aday Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ABD'de çoğu posta yol..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay