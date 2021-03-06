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Yerel Sakarya'da 3 yaşındaki çocuk dördüncü kattan yere böyle çakıldı
Yerel

Sakarya'da 3 yaşındaki çocuk dördüncü kattan yere böyle çakıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde pencereden düşerek ağır yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun yere düştüğü anlar ise kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 10:06:00 -
Sakarya'da 3 yaşındaki çocuk dördüncü kattan yere böyle çakıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı 620. Sokak üzerindeki beş katlı binada yaşayan 3 yaşındaki bir çocuk, dördüncü kattan aşağıya düştü.

Açık olan camdan dengesini kaybederek asfalta düşen çocuk ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Olayı fark ederek çocuğun yardımına koşan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ekiplerin ilk müdahalesi sonrasında Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis konu ile ilgili soruşturma başlattı.

"Dışarı çıktığımda çocuk yerdeydi''

Duyduğu gürültü üzerine dışarıya çıktığını belirten esnaf Osman Kaba, “Dışarı çıktığımda çocuk yerde yatıyordu." dedi.

Öte yandan, çocuğun asfalta düştüğü anlar ise bölgede bulunan bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Yorumlar

Coşkunakademi

CAAAHAPELİ İLGİSİZ ANABABANIN SONUCU
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Hakan

Pencereler için cocuk kilitleri var onlardan kullanmak tehlikeyi %90 önlüyor
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