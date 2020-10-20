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Aktüel Sakarya'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin tır şoförünün yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Sakarya'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin tır şoförünün yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:57:07 -
Sakarya'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin tır şoförünün yargılanmasına devam edildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin tır şoförünün 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erhan D. katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından taraflara söz verildi.

Şikayetlerinin devam ettiğini belirten müşteki avukatları, sanığın cezalandırılmasını, kusur tespitinin yapılması için dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini talep etti.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını istedi.

Sanık avukatı da olay yerinde keşif yapılmasını, adli kontrol şartının kaldırılmasını, dijital takograf kayıtlarının bilirkişiye gönderilerek rapor alınması talebinde bulundu.

Kusur yönünden rapor alınması için dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine, olay yeri keşif talebinin reddine, sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına, takograf kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu talebinin bir sonraki celse görüşülmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Mart 2021'e erteledi.

- Olay

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 6 Ekim 2019'da D-650 kara yolunda Erhan D'nin (41) kullandığı 34 HY 2667 plakalı tır, yol kenarındaki otobüs durağına çarpması sonucu Tevfik Solmaz (2) ile tırda bulunan Elif Erciyes (45) hayatını kaybetmiş, Hanım Solmaz (24), Miray Solmaz (4) ve tır şoförü yaralanmıştı.

Kazada yaralanan Hanım Solmaz, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 sayfalık iddianamede, sanık tır şoförü Erhan D. hakkında "taksirle öldürme" ve "taksirle yaralama" suçlarından 2 yıl 4 ay 15 günden 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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