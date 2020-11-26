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Aktüel Sakarya'da 3 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Aktüel

Sakarya'da 3 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:12:52 -
Sakarya'da 3 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adapazarı-Karasu yolunda seyreden Halil İbrahim E. yönetimindeki 34 RN 6744 plakalı otomobil, aynı yöndeki Mohamad Sabri A. idaresindeki 54 MA 1483 plakalı otomobile, bu araç da önündeki Ahmet Hamdi B'nin kullandığı 54 AAL 436 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 54 MA 1483 plakalı araçta bulunan yabancı uyruklu 2 kadını hastaneye kaldırdı.

Sürücülerden Ahmet Hamdi B, gazetecilere, 34 RN 6744 plakalı otomobilin diğer otomobile, onun da kendi kullandığı araca çarpmasının ardından şiddetle savrulduklarını anlattı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

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